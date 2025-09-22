Газета
Путин поздравил евреев с праздником Рош ха-Шана

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

Путин обратил внимание, что данный праздник обозначает начало нового года в иудейском календаре, а также «призывает верующих к покаянию, обращает к милосердию и состраданию, символизирует приверженность высоким нравственным идеалам», которые составляют основу всех традиционных религий.

По словам главы государства, бережное отношение к собственной истории и приверженность древним традициям являются духовным фундаментом для российских евреев, вносящих значительный вклад в развитие государства и упрочение межнационального и межрелигиозного согласия.

«Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго», – сказал Путин.

Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Его празднование продолжается два дня, ежегодно торжество выпадает на разные даты. В 2025 г. Рош ха-Шана отмечается с 22 по 24 сентября. Считается, что на Рош ха-Шана Бог завершил сотворение мира и создал первого человека – Адама.

