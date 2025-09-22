Путин поздравил евреев с праздником Рош ха-Шана

Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Его празднование продолжается два дня, ежегодно торжество выпадает на разные даты. В 2025 г. Рош ха-Шана отмечается с 22 по 24 сентября. Считается, что на Рош ха-Шана Бог завершил сотворение мира и создал первого человека – Адама.