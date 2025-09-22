ВС России взяли под контроль село Калиновское Днепропетровской области
Вооруженные силы России установили контроль над селом Калиновское в Днепропетровской области. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что продвижение обеспечили подразделения группировки войск «Восток», которым удалось прорвать оборону противника. Кроме того, военные нанесли поражение формированиям трех механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ, а также двух бригад теробороны в районах Гавриловки и Орестополя (Днепропетровская область) и Червоного (Запорожская область). Потери украинских сил, по данным Минобороны, составили до 295 человек, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.
На других направлениях также зафиксированы продвижения российских войск. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение позициям ВСУ в Сумской области, группировка «Запад» улучшила тактическое положение в Харьковской области и ДНР, «Южная» заняла более выгодные рубежи в районах Северска и Константиновки, а «Центр» улучшила положение по переднему краю.
За сутки, как сообщили в военном ведомстве, средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб, два снаряда РСЗО HIMARS и 339 беспилотников самолетного типа.