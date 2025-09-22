Генштаб России рассказал об осеннем призыве – 2025

Генштаб России рассказал об осеннем призыве – 2025Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил, что осенний призыв на военную службу начнется 1 октября и завершится 31 декабря.
Для оповещения призывников будут применяться электронные повестки (единая база «реестрповесток.рф» заработала по все России 9 мая 2025 г.). Уведомления о временных ограничительных мерах будут направляться в личный кабинет на портале «Госуслуги». «Однако от напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы», – сказал он.
Как пояснил Цимлянский, в случае неявки без уважительной причины по истечении 20 календарных дней к призывнику будут применяться ограничительные меры. Среди них предусмотрены блокировка кредитов и выезда за границу, запрет на регистрацию ИП, недвижимости и транспорта. Кроме того, если призывник не явился в военкомат без уважительной причины, ему может грозить штраф в размере 10 000–30 000 руб.
Также в Генштабе указали на еще одно новшество этого призыва: решение теперь действительно в течение одного года со дня его принятия. «То есть если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании», – пояснил он.
Замначальника управления отметил, что срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев. Отправка призывников со сборных пунктов начнется 15 октября.
Цимлянский подчеркнул, что мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением СВО. Призывники будут направлены в соединения и воинские части только на территории России. «Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут», – подчеркнул замначальника управления Генштаба.
Цимлянский также подвел итоги весеннего призыва. В войска направлены 160 000 человек. Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия, Карелия, Крым, Донецкой и Луганской народных республиках, Хабаровском крае, Брянской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тульской областях, в городах Москва и Санкт-Петербург.