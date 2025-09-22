Генштаб России рассказал об осеннем призыве – 2025

Также в Генштабе указали на еще одно новшество этого призыва: решение теперь действительно в течение одного года со дня его принятия. «То есть если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании», – пояснил он.