Задержан экс-депутат Госдумы и бывший зампред совета министров Крыма Бальбек
Сотрудники МВД по Крыму задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя председателя совета министров Крыма Руслана Бальбека. Ранее он был объявлен в федеральный розыск, сообщается в Telegram-канале регионального МВД.
Бальбека задержали в Кабардино-Балкарской республике. Он арестован.
Против экс-депутата возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272) и клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ).
Бальбек был объявлен в розыск в августе. Тогда МВД Крыма уточняло, что он разыскивается по уголовной статье, но не называло конкретное правонарушение.
С мая 2014 г. по сентябрь 2016 г. Бальбек занимал пост вице-премьера правительства Крыма, после чего был избран депутатом Госдумы от региона. В парламенте работал один срок – с 2016 по 2021 г.