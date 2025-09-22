Китай провел учения по катапультному взлету палубных самолетов
Военно-морские силы Китая завершили тренировки трех типов палубных самолетов по катапультному взлету с авианосца «Фуцзянь» при помощи электромагнитной системы и посадке на его палубу. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Синьхуа».
В учениях были задействованы три типа палубных самолетов: «Цзянь-15T», «Цзянь-35» и «Кунцзин-600».
По данным агентства, это событие означает, что катапультный взлет с использованием электромагнитной системы и посадка стали возможными на первом авианосце с катапультами, полностью спроектированном и построенном китайскими разработчиками.