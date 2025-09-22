Газета
Политика

Путин заявил о деградации ситуации в сфере стратегической стабильности

Ведомости

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности деградировала под влиянием целого ряда факторов.

По словам главы государства, действия Запада подорвали фундамент для диалога между государствами, которые обладают ядерным оружием.

Ситуацию в сфере стратстабильности «к сожалению, продолжает деградировать», отметил Путин.

Президент подчеркнул, что расшатанными оказались основы для ведения диалога в соответствующих двусторонних и многосторонних форматах.

«Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями», – заявил президент.

По словам лидера РФ, эта система работала как на стабилизацию обстановки между государствами и обладателями двух крупнейших ядерных арсеналов, так и в целом на укрепление всей глобальной безопасности.

