Пресс-служба Сальдо опровергла сообщения украинских СМИ о его смерти
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо здоров и сейчас с рабочим визитом находится в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко, передает «РИА Новости».
«Сейчас украинская пропаганда и ее карманные киевские фейкометы в очередной раз хоронят губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Сообщаем, что Владимир Васильевич в данный момент пребывает в добром здравии и находится с рабочей поездкой в Москве», – сказал представитель Сальдо.
Василенко отметил, что глава Херсонской области уже подписал в Москве соглашение с Никарагуа. Об этом сообщал и сам Сальдо в Telegram-канале, опубликовав также фотографии с мероприятия. Соглашение касается торгово-экономического сотрудничества российского региона и иностранного государства.
Несколько украинских изданий со ссылкой на источники писали, что Сальдо мог находиться в санатории «Форос» в Крыму, когда эта территория была атакована беспилотниками ВСУ 21 сентября. В результате ударов погибли три человека, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.