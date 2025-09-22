Пресс-служба Сальдо опровергла сообщения украинских СМИ о его смерти

Несколько украинских изданий со ссылкой на источники писали, что Сальдо мог находиться в санатории «Форос» в Крыму, когда эта территория была атакована беспилотниками ВСУ 21 сентября. В результате ударов погибли три человека, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.