Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Пресс-служба Сальдо опровергла сообщения украинских СМИ о его смерти

Ведомости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо здоров и сейчас с рабочим визитом находится в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко, передает «РИА Новости».

«Сейчас украинская пропаганда и ее карманные киевские фейкометы в очередной раз хоронят губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Сообщаем, что Владимир Васильевич в данный момент пребывает в добром здравии и находится с рабочей поездкой в Москве», – сказал представитель Сальдо.

Василенко отметил, что глава Херсонской области уже подписал в Москве соглашение с Никарагуа. Об этом сообщал и сам Сальдо в Telegram-канале, опубликовав также фотографии с мероприятия. Соглашение касается торгово-экономического сотрудничества российского региона и иностранного государства.

Несколько украинских изданий со ссылкой на источники писали, что Сальдо мог находиться в санатории «Форос» в Крыму, когда эта территория была атакована беспилотниками ВСУ 21 сентября. В результате ударов погибли три человека, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь