Самарские таможенники задержали партию беспилотников из Казахстана

В ходе досмотра выявили FPV-дроны с камерами для передачи изображения в режиме реального времени и два FPV-крыла «Ключ-Фортуна». Два беспилотника – самолетного типа для перемещения груза до 5 кг, один – разведывательного типа. Из имеющихся деталей можно собрать 32 малогабаритных летательных аппарата, конструкция которых предполагает сброс груза.