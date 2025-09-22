Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Самарские таможенники задержали партию беспилотников из Казахстана

Ведомости

Самарские таможенники обнаружили партию из 34 беспилотников в разобранном виде и один квадрокоптер при проверке «Газели», которая направлялась из Казахстана в Башкирию. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

Документы на беспилотники отсутствовали. По словам мужчины, который сопровождал груз, дроны принадлежат ему. Он якобы использует их для личной видеосъемки.

В ходе досмотра выявили FPV-дроны с камерами для передачи изображения в режиме реального времени и два FPV-крыла «Ключ-Фортуна». Два беспилотника – самолетного типа для перемещения груза до 5 кг, один – разведывательного типа. Из имеющихся деталей можно собрать 32 малогабаритных летательных аппарата, конструкция которых предполагает сброс груза.

ФТС сообщила, что товар задержан и проверка продолжается, будет проведена соответствующая экспертиза.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её