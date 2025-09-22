Самарские таможенники задержали партию беспилотников из Казахстана
Самарские таможенники обнаружили партию из 34 беспилотников в разобранном виде и один квадрокоптер при проверке «Газели», которая направлялась из Казахстана в Башкирию. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
Документы на беспилотники отсутствовали. По словам мужчины, который сопровождал груз, дроны принадлежат ему. Он якобы использует их для личной видеосъемки.
В ходе досмотра выявили FPV-дроны с камерами для передачи изображения в режиме реального времени и два FPV-крыла «Ключ-Фортуна». Два беспилотника – самолетного типа для перемещения груза до 5 кг, один – разведывательного типа. Из имеющихся деталей можно собрать 32 малогабаритных летательных аппарата, конструкция которых предполагает сброс груза.
ФТС сообщила, что товар задержан и проверка продолжается, будет проведена соответствующая экспертиза.