Путин дал гражданство РФ бывшей помощнице Байдена

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Таре Рид – бывшей помощнице экс-президента США Джо Байдена, которого она обвиняла в домогательствах, когда он был сенатором. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Рид ранее заявляла, что эмигрировала в Россию в 2023 г., опасаясь преследования на родине после публичных обвинений Байдена в домогательствах.

По ее словам, это произошло тогда, когда она работала его помощницей в 1992-1993 гг. На тот момент Байден занимал пост сенатора.

Политик обвинения бывшей сотрудницы отверг. Свое решение остаться в России Рид называла «политическим убежищем».

