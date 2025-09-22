Путин дал гражданство РФ бывшей помощнице Байдена

Рид ранее заявляла, что эмигрировала в Россию в 2023 г., опасаясь преследования на родине после публичных обвинений Байдена в домогательствах.



По ее словам, это произошло тогда, когда она работала его помощницей в 1992-1993 гг. На тот момент Байден занимал пост сенатора.