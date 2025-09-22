Египетский миллиардер Савирис инвестирует до $50 млрд в инфраструктуру США
Самый богатый человек Египта Нассеф Савирис планирует инвестировать до $50 млрд в инфраструктурные проекты в США и объединить свои активы в новой холдинговой компании, зарегистрированной в Абу-Даби, сообщает Financial Times.
Савирис завершает реструктуризацию своей химической группы OCI Global, продав активы на $11,6 млрд, и объединяет ее с семейным строительным бизнесом Orascom Construction. Сделка будет официально объявлена 29 сентября.
Новая структура будет сосредоточена на работе в США, особенно в таких сферах, как строительство центров обработки данных и объектов инфраструктуры. У компании уже есть дочерняя фирма Weitz, работающая в США с 2012 г.
По словам Савириса, у Orascom есть преимущество перед частными фондами благодаря опыту в управлении проектами. Он критикует инвестиционные фонды за чрезмерную ориентацию на кабинетный анализ и слабую операционную эффективность.
Переезд миллиардера в Абу-Даби и Италию связан с изменениями налоговой политики в Великобритании. Состояние Савириса, по оценке Forbes, составляет около $9 млрд.