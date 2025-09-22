Трамп во вторник встретится с главами Украины, Аргентины и ЕС

Президент США Дональд Трамп проведет отдельные встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с лидерами Украины, Аргентины и Европейского союза. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.