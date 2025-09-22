Трамп во вторник встретится с главами Украины, Аргентины и ЕС
Президент США Дональд Трамп проведет отдельные встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с лидерами Украины, Аргентины и Европейского союза. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Президент также проведет двусторонние встречи с Генеральным секретарем ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского союза», – сказала Левитт.
Левитт также отметила, что по приезде во вторник Трамп проведет многостороннюю встречу с лидерами Катара, Саудовской Аравии, Индонезии, Турции, Пакистана, Египта, ОАЭ и Иордании.
А на четверг у Трампа запланирована двусторонняя встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме, добавила пресс-секретарь.
Во вторник Трамп выступит на Генеральной ассамблее ООН, его речь будет посвящена «восстановлению американской мощи в мире», отметила Левитт.