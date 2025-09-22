Рубио и аш-Шараа обсудили приоритеты США в Сирии и региональную безопасность
Госсекретарь США Марко Рубио и президент Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили приоритеты США в Сирии, включая борьбу с терроризмом, поиски пропавших американцев и укрепление региональной безопасности через отношения с Израилем. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготт.
«Госсекретарь Марко Рубио встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа для обсуждения приоритетов США в Сирии, — сказал Пиготт после встречи в Нью-Йорке. — Стороны обсудили продолжающиеся усилия по борьбе с терроризмом, поиск пропавших американцев и важность отношений между Израилем и Сирией для укрепления региональной безопасности».
Рубио отметил, что у Сирии сейчас появился шанс создать прочное и независимое государство после решения президента США Дональда Трампа о смягчении санкций.
Аш-Шараа стал первым сирийским лидером с 1967 г., который посетил США. Он прибыл для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН, где он выступит 24 сентября.
Новый лидер страны также обсудит вопрос вступления Сирии в ООН и возможное возобновление дипломатических отношений с США. В том числе открытие сирийского посольства в Вашингтоне.
Сирийские лидеры не приезжали в США со времен переворотов 1960–70-х годов, после которых у власти оказался Хафез Асад, а затем его сын Башар. В декабре 2024 г. династия Асадов была свергнута в результате наступления оппозиции и союзных ей группировок, которые дошли до Дамаска.