Рубио и аш-Шараа обсудили приоритеты США в Сирии и региональную безопасность

Сирийские лидеры не приезжали в США со времен переворотов 1960–70-х годов, после которых у власти оказался Хафез Асад, а затем его сын Башар. В декабре 2024 г. династия Асадов была свергнута в результате наступления оппозиции и союзных ей группировок, которые дошли до Дамаска.