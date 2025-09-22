Газета
В Копенгагене из-за дронов приостановили работу крупнейшего аэропорта Дании

Ведомости

Все взлеты и посадки в крупнейшем аэропорту Дании, в Копенгагене, были приостановлены вечером 22 сентября после того, как в районе воздушной гавани были замечены несколько крупных беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным правоохранителей, вблизи аэропорта находились от двух до четырех «больших» дронов. В 20:26 по местному времени было принято решение временно остановить все движение в аэропорту Каструп.

Из-за происшествия не менее 15 авиарейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

19 сентября МИД Эстонии обвинил три российских истребителя МиГ-31 во вторжении в воздушное пространство страны. По утверждению Таллина, самолеты ВКС России вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений. Российская сторона все обвинения отвергла, назвав их бездоказательными.

