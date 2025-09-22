В Копенгагене из-за дронов приостановили работу крупнейшего аэропорта Дании
Все взлеты и посадки в крупнейшем аэропорту Дании, в Копенгагене, были приостановлены вечером 22 сентября после того, как в районе воздушной гавани были замечены несколько крупных беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным правоохранителей, вблизи аэропорта находились от двух до четырех «больших» дронов. В 20:26 по местному времени было принято решение временно остановить все движение в аэропорту Каструп.
Из-за происшествия не менее 15 авиарейсов были перенаправлены в другие аэропорты.
