В Осло заявили об обнаружении БПЛА над военным объектом

Ведомости

Вечером 22 сентября в Осло поступили сообщения о замеченных дронах в районе крепости Акерсхус – одного из ключевых военных объектов Норвегии. Как сообщил телеканал NRK, БПЛА были обнаружены силами обороны, после чего в городе была развернута полицейская операция.

По словам руководителя оперативного штаба, тревогу подняли военнослужащие, заметившие подозрительные беспилотники над охраняемой территорией. В результате происшествия были задержаны двое граждан Сингапура. Обстоятельства их нахождения рядом с военным объектом и возможная связь с дроном выясняются.

Ранее Reuters сообщал, что все взлеты и посадки в крупнейшем аэропорту Дании, в Копенгагене, были приостановлены вечером 22 сентября после того, как в районе воздушной гавани были замечены несколько крупных беспилотников.

