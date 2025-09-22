В Осло заявили об обнаружении БПЛА над военным объектом
Вечером 22 сентября в Осло поступили сообщения о замеченных дронах в районе крепости Акерсхус – одного из ключевых военных объектов Норвегии. Как сообщил телеканал NRK, БПЛА были обнаружены силами обороны, после чего в городе была развернута полицейская операция.
По словам руководителя оперативного штаба, тревогу подняли военнослужащие, заметившие подозрительные беспилотники над охраняемой территорией. В результате происшествия были задержаны двое граждан Сингапура. Обстоятельства их нахождения рядом с военным объектом и возможная связь с дроном выясняются.
Ранее Reuters сообщал, что все взлеты и посадки в крупнейшем аэропорту Дании, в Копенгагене, были приостановлены вечером 22 сентября после того, как в районе воздушной гавани были замечены несколько крупных беспилотников.