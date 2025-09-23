Силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Атаки были отражены с полуночи до 07:00 мск, говорится в сообщении Минобороны.
Беспилотники были ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, а также Московским регионом. Кроме того, воздушные цели были поражены в Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областях и в Крыму.
Вечером 22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин начал информировать об уничтожении беспилотников, летевших в направлении столицы. На момент публикации материала ликвидировано 32 БПЛА, направлявшихся на Москву.
Ограничения на прием самолетов вводились в московском аэропорту «Шереметьево», об их отмене пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в 00:56 мск 23 сентября. Мера также устанавливалась в аэропортах Саратова («Гагарин») и Самары («Курумоч»), она уже отменена. С вечера 22 сентября прием и выпуск самолетов ограничен в аэропортах Ярославля («Туношна») и Калуги («Грабцево»). Утром 23 сентября временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска («Бегишево») и Геленджика. В 07:30 Кореняко сообщил, что аэропорт Геленджика возобновил работу.