Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Атаки были отражены с полуночи до 07:00 мск, говорится в сообщении Минобороны.

Беспилотники были ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, а также Московским регионом. Кроме того, воздушные цели были поражены в Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областях и в Крыму.

Вечером 22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин начал информировать об уничтожении беспилотников, летевших в направлении столицы. На момент публикации материала ликвидировано 32 БПЛА, направлявшихся на Москву.

Ограничения на прием самолетов вводились в московском аэропорту «Шереметьево», об их отмене пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в 00:56 мск 23 сентября. Мера также устанавливалась в аэропортах Саратова («Гагарин») и Самары («Курумоч»), она уже отменена. С вечера 22 сентября прием и выпуск самолетов ограничен в аэропортах Ярославля («Туношна») и Калуги («Грабцево»). Утром 23 сентября временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска («Бегишево») и Геленджика. В 07:30 Кореняко сообщил, что аэропорт Геленджика возобновил работу.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её