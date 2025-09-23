Силы ПВО сбили 69 украинских беспилотников над регионами России

Ограничения на прием самолетов вводились в московском аэропорту «Шереметьево», об их отмене пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил в 00:56 мск 23 сентября. Мера также устанавливалась в аэропортах Саратова («Гагарин») и Самары («Курумоч»), она уже отменена. С вечера 22 сентября прием и выпуск самолетов ограничен в аэропортах Ярославля («Туношна») и Калуги («Грабцево»). Утром 23 сентября временные ограничения введены в аэропортах Казани, Нижнекамска («Бегишево») и Геленджика. В 07:30 Кореняко сообщил, что аэропорт Геленджика возобновил работу.