Американец попытался ослепить пилота вертолета Трампа лазерной указкой

В Вашингтоне задержали мужчину, который направил лазерную указку на президентский вертолет, в котором находился американский лидер Дональд Трамп. В момент инцидента борт покидал Белый дом, пишет NBC News.

Отмечается, что вечером 20 сентября сотрудник секретной службы увидел мужчину без рубашки, который «разговаривал сам с собой и громко кричал». Подозреваемый направил лазерный луч в лицо офицера после того, как тот посветил на него фонариком. Офицер задержал мужчину, выхватил у него из рук указку и надел на него наручники. После этого подозреваемый опустился на колени и начал говорить: «Я должен извиниться перед Дональдом Трампом». По словам следователей, у мужчины был нож. Он также сказал, что не знал, что нельзя направлять лазерную указку на вертолет.

Отмечается, что поведение мужчины «представляло опасность для президента и всех, кто находится на борту», так как это «могло привести к временной потере зрения и дезориентации пилота».

Наведение лазерной указки на воздушное судно является федеральным преступлением в США, за него грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере $250 000.

