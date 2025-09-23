Американец попытался ослепить пилота вертолета Трампа лазерной указкой
В Вашингтоне задержали мужчину, который направил лазерную указку на президентский вертолет, в котором находился американский лидер Дональд Трамп. В момент инцидента борт покидал Белый дом, пишет NBC News.
Отмечается, что вечером 20 сентября сотрудник секретной службы увидел мужчину без рубашки, который «разговаривал сам с собой и громко кричал». Подозреваемый направил лазерный луч в лицо офицера после того, как тот посветил на него фонариком. Офицер задержал мужчину, выхватил у него из рук указку и надел на него наручники. После этого подозреваемый опустился на колени и начал говорить: «Я должен извиниться перед Дональдом Трампом». По словам следователей, у мужчины был нож. Он также сказал, что не знал, что нельзя направлять лазерную указку на вертолет.
Отмечается, что поведение мужчины «представляло опасность для президента и всех, кто находится на борту», так как это «могло привести к временной потере зрения и дезориентации пилота».
Наведение лазерной указки на воздушное судно является федеральным преступлением в США, за него грозит лишение свободы на срок до пяти лет и штраф в размере $250 000.