Американец попытался ослепить пилота вертолета Трампа лазерной указкой

Отмечается, что вечером 20 сентября сотрудник секретной службы увидел мужчину без рубашки, который «разговаривал сам с собой и громко кричал». Подозреваемый направил лазерный луч в лицо офицера после того, как тот посветил на него фонариком. Офицер задержал мужчину, выхватил у него из рук указку и надел на него наручники. После этого подозреваемый опустился на колени и начал говорить: «Я должен извиниться перед Дональдом Трампом». По словам следователей, у мужчины был нож. Он также сказал, что не знал, что нельзя направлять лазерную указку на вертолет.