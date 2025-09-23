Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Сбито еще два летевших на Москву беспилотника

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Продолжается отражение атак вражеских беспилотников», – сказал он. Экстренные службы работают на местах падения обломков.

За 23 сентября, согласно сообщениям Собянина, суммарно было отражено 29 украинских беспилотников при подлете к Москве.

Мэр Москвы начал информировать о сбитых БПЛА вечером 22 сентября. Первое сообщение об атаках беспилотников было опубликовано в 19:30. С начала массовой атаки на столицу было сбито 44 дрона.

Минобороны сообщало, что с полуночи до 07:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 69 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и над Крымом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь