Сбито еще два летевших на Москву беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Продолжается отражение атак вражеских беспилотников», – сказал он. Экстренные службы работают на местах падения обломков.
За 23 сентября, согласно сообщениям Собянина, суммарно было отражено 29 украинских беспилотников при подлете к Москве.
Мэр Москвы начал информировать о сбитых БПЛА вечером 22 сентября. Первое сообщение об атаках беспилотников было опубликовано в 19:30. С начала массовой атаки на столицу было сбито 44 дрона.
Минобороны сообщало, что с полуночи до 07:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 69 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и над Крымом.