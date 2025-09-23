Газета
Политика

Машину Макрона в Нью-Йорке остановили из-за кортежа Трампа

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в курьезной ситуации в Нью-Йорке после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН. На выходе из штаб-квартиры организации его путь к автомобилю был перекрыт полицейскими из-за проезда президентского кортежа президента США Дональда Трампа, передает BFMTV.

Согласно кадрам, опубликованным в соцсетях изданием Brut, американский полицейский остановил президента Франции прямо на улице, объяснив: «Мне очень жаль, господин президент, в настоящее время все заблокировано». В это время колонна машин Трампа приближалась к месту.

Макрон решил позвонить самому Трампу. «Угадайте, что я прямо сейчас стою на улице, потому что все перекрыто из-за вас», – сказал он в телефонном разговоре.

Через несколько минут улицу открыли, но только для пешеходов, из-за чего президенту Франции пришлось продолжить путь пешком и вести дальнейшую беседу с Трампом прямо на улице.

