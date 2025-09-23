Песков: пока нет четкого понимания о дате следующего контакта Путина и Трампа
Четкого понимания о дате следующего контакта президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
На вопрос о том, поступала ли реакция из Вашингтона на заявление Путина о продлении срока действия ДСНВ, Песков сослался на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которая пообещала, что Трамп выскажется по этому поводу.
22 сентября Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Российский лидер заявил, что отказ от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности был вынужденным шагом, но полный отказ от наследия ДСНВ он назвал ошибочным. По словам президента, Россия готова после 5 февраля 2026 г. еще год придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях завершится 5 февраля 2026 г. Документ был подписан в Праге 8 апреля 2010 г., вступил в силу в феврале 2011 г. и был продлен еще на пять лет в 2021 г. при администрации президента США Джо Байдена.