Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков оставил без комментариев назначение главы департамента контрразведки ФСБ

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев возможное назначение генерал-лейтенанта Ивана Ткачева начальником департамента военной контрразведки ФСБ.

«Многие назначения такого рода делаются закрытыми указами», – объяснил Песков, почему об этом не сообщают.

О назначении Ткачева сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.» со ссылкой на источник.

Согласно п. «д.1» ст. 83 Конституции РФ, президент назначает на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны и безопасности государства.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её