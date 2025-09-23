Песков оставил без комментариев назначение главы департамента контрразведки ФСБ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев возможное назначение генерал-лейтенанта Ивана Ткачева начальником департамента военной контрразведки ФСБ.
«Многие назначения такого рода делаются закрытыми указами», – объяснил Песков, почему об этом не сообщают.
О назначении Ткачева сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.» со ссылкой на источник.
Согласно п. «д.1» ст. 83 Конституции РФ, президент назначает на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны и безопасности государства.