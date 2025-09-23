Газета
Минобороны: до 14:00 над регионами сбили 58 беспилотников

Ведомости

В период с 8:00 до 14:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 58 беспилотников над территориями Белгородской, Калужской, Рязанской, Тульской областей и Московского региона. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Оборонное ведомство сообщало ранее, что с полуночи до 07:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 69 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и над Крымом.

Мэр Москвы начал информировать о сбитых БПЛА вечером 22 сентября. Первое сообщение об атаках беспилотников было опубликовано в 19:30. С начала массовой атаки на столицу было сбито 44 дрона.

