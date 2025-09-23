Газета
Трамп считает встречу с лидерами демократов бесполезной из-за их угрозы шатдауна

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с лидерами демократов в конгрессе лишены смысла из-за их угроз приостановить работу правительства. Об этом он написал в своей сети Truth Social.

«После ознакомления с нелепыми и несерьезными требованиями радикальных демократов из меньшинства в обмен на их голоса за сохранение работы нашего процветающего государства, я решил, что встреча с их лидерами в конгрессе не может быть продуктивной», – сказал Трамп.

Американский лидер объяснил, что демократы грозят шатдауном, требуя свыше $1 трлн на такие инициативы, как бесплатная медицина для нелегалов, операции по смене пола для несовершеннолетних, открытые границы и допуск мужчин в женский спорт. Он подчеркнул, что именно такие взгляды левых принесли ему победу на выборах.

«У поражения на выборах есть последствия, но, судя по их письму ко мне, демократы этого так и не поняли, – написал он. – Демократы в конгрессе, похоже, полностью сбились с пути. Они явно не понимают, что значит ставить Америку на первое место и снова делать ее великой! Все, чего добиваются демократы, – это внедрение радикальных левых идей, за которые никто не голосовал: высокие налоги, открытые границы, безнаказанность для насильников, мужчины в женском спорте, оплачиваемые налогоплательщиками операции по смене пола и многое другое», – написал он.

Трамп подчеркнул, что почти никто не голосовал за их идеи, по его мнению, ведущие к разрушению страны.

«Я готов встретиться с ними, если они серьезно настроены на будущее нашей страны. Мы должны сохранить работу правительства и действовать как настоящие патриоты, а не брать граждан в заложники, добиваясь закрытия нашей процветающей страны», – сказал он.

Трамп также призвал демократов выполнять свои обязанности, заявив, что иначе переговоры станут долгими и трудными, и добавив, что ждет от них реалистичного подхода и правильных действий.

19 сентября сенат США отклонил законопроект о краткосрочном финансировании правительства, одобренный палатой представителей, и альтернативное предложение демократов.

Сенат отверг республиканский закон о временном финансировании спустя всего несколько часов после его передачи палатой представителей: 44 проголосовали «за», 48 – «против». Ранее в пятницу палата представителей США одобрила временное финансирование правительства.

Для принятия законопроекта требовалось 60 голосов.

Сенаторы также не смогли продвинуть законопроект демократов, включающий дополнительные положения о здравоохранении. Результат голосования – 47 против 45.

Федеральное правительство закроется 1 октября, если конгресс не примет закон о финансировании до этого срока.

