Трамп считает встречу с лидерами демократов бесполезной из-за их угрозы шатдауна

«У поражения на выборах есть последствия, но, судя по их письму ко мне, демократы этого так и не поняли, – написал он. – Демократы в конгрессе, похоже, полностью сбились с пути. Они явно не понимают, что значит ставить Америку на первое место и снова делать ее великой! Все, чего добиваются демократы, – это внедрение радикальных левых идей, за которые никто не голосовал: высокие налоги, открытые границы, безнаказанность для насильников, мужчины в женском спорте, оплачиваемые налогоплательщиками операции по смене пола и многое другое», – написал он.