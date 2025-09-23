Трамп: эпоха спокойствия и стабильности сменилась одним из величайших кризисов
Президент США Дональд Трамп заявил, что период мира и стабильности уступил место одному из крупнейших кризисов нашей эпохи. Об этом он сказал в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
«Эпоха спокойствия и стабильности сменилась одним из величайших кризисов нашего времени, и здесь, в Соединенных Штатах, четыре года слабости, беззакония и радикализма при предыдущей администрации привели нашу страну к череде повторяющихся катастроф», – сказал Трамп.
Трамп подчеркнул, что еще год назад США находились в глубоком кризисе.
«Но сегодня, всего через восемь месяцев моего пребывания в должности, мы стали самой процветающей страной в мире, и ни одна другая страна даже близко не сравнится с нами, – сказал он. – Америка благословлена самой сильной экономикой, самыми надежными границами, самой мощной армией, самыми крепкими союзами и самым сильным духом среди всех наций на земле. Это действительно золотой век Америки».
Он отметил, что его администрация быстро исправляет «экономическую катастрофу», которую унаследовала от предыдущей администрации, включая разрушение, рост цен и рекордную инфляцию.
«Под моим руководством снизились расходы на энергоресурсы, цены на бензин, продукты питания, ипотечные ставки, а инфляция была побеждена, – сказал он. – Единственное, что растет, – это фондовый рынок, который недавно достиг рекордных высот, фактически побив рекорд 48 раз за короткий промежуток времени. Рост ускоряется, производство процветает. Как я уже сказал, фондовый рынок работает лучше, чем когда-либо, и почти все в этой комнате получают от этого выгоду, особенно работники: зарплаты растут с самой высокой скоростью за последние 60 лет».