Трамп: эпоха спокойствия и стабильности сменилась одним из величайших кризисов

«Под моим руководством снизились расходы на энергоресурсы, цены на бензин, продукты питания, ипотечные ставки, а инфляция была побеждена, – сказал он. – Единственное, что растет, – это фондовый рынок, который недавно достиг рекордных высот, фактически побив рекорд 48 раз за короткий промежуток времени. Рост ускоряется, производство процветает. Как я уже сказал, фондовый рынок работает лучше, чем когда-либо, и почти все в этой комнате получают от этого выгоду, особенно работники: зарплаты растут с самой высокой скоростью за последние 60 лет».