Трамп обвинил ООН в нерациональном расходовании средств
Президент США Дональд Трамп обвинил ООН в нерациональном расходовании средств часто в больших масштабах. Об этом он заявил во время своего обращения к Генеральной Ассамблее Всемирной организации в Нью-Йорке.
Трамп рассказал, что много лет назад предлагал провести реновацию штаб-квартиры за $500 млн. Однако организация решила потратить «между $2 млрд и $4 млрд».
«К сожалению, многое в ООН осуществляется в подобном ключе, но в намного больших масштабах», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).
Американский лидер во время речи заявил, что ООН не использует свой «огромнейший» потенциал в текущих обстоятельствах. Трамп сказал, что получил от организации только неработающие эскалатор и телесуфлер. Он подчеркнул, что не ощутил от структуры никакой помощи – ни в дипломатии, ни в техническом обеспечении.