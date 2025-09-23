Трамп обвинил ООН в нерациональном расходовании средств

Американский лидер во время речи заявил, что ООН не использует свой «огромнейший» потенциал в текущих обстоятельствах. Трамп сказал, что получил от организации только неработающие эскалатор и телесуфлер. Он подчеркнул, что не ощутил от структуры никакой помощи – ни в дипломатии, ни в техническом обеспечении.