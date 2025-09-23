Трамп пообещал прокомментировать свое доверие к Путину через месяц

Во время встречи с Зеленским Трамп назвал его «смелый человеком», ведущим невероятно упорную борьбу. «Посмотрим, чем это все закончится, – добавил он. – У нас сегодня около 30 встреч, день будет долгим, но эта встреча очень важна. Мы глубоко уважаем усилия Украины в этой борьбе – это действительно впечатляет».