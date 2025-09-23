Трамп пообещал прокомментировать свое доверие к Путину через месяц
Президент США Дональд Трамп, комментируя возможные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и свое доверие к нему, сказал, что «даст знать примерно через месяц». Об этом он заявил на встрече с Владимиром Зеленским на полях юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Во время встречи с Зеленским Трамп назвал его «смелый человеком», ведущим невероятно упорную борьбу. «Посмотрим, чем это все закончится, – добавил он. – У нас сегодня около 30 встреч, день будет долгим, но эта встреча очень важна. Мы глубоко уважаем усилия Украины в этой борьбе – это действительно впечатляет».
Трамп также сообщил, что может попросить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прекратить закупки российской нефти и что тот может согласиться. «Он мой друг. Я с ним не говорил, но чувствую, что, если поговорю, он может остановить закупки, и я думаю, что сделаю это», – сказал он.
18 сентября Трамп пообещал ввести новые санкции против РФ, если союзники прекратят закупки российской нефти. Американский лидер заявил, что падение цен на нефть могло бы ускорить урегулирование украинского конфликта, так как, по его мнению, у президента РФ Путина не останется другого выбора.
Ранее в своей речи на Ассамблее ООН он также призвал европейские страны прекратить закупки российских энергетических ресурсов.