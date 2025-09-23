Пять человек ранены при обстреле Белгорода
В результате ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его данным, трое мужчин и женщина с осколочными ранениями доставлены в городскую больницу № 2, еще один мужчина с ранением ног и артериальным кровотечением поступил в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Снаряд попал по территории коммерческого объекта. На предприятии возник пожар, который удалось ликвидировать. У расположенного рядом социального объекта повреждено остекление. Все оперативные службы продолжают работать на месте.