Присяжные признали Райана Раута виновным в покушении на Трампа

Присяжные признали Райана Раута виновным в покушении на ТрампаПосле оглашения вердикта он попытался проткнуть себе ручкой шею
59-летний Райан Раут, обвинявшийся в покушении на Дональда Трампа во время его игры в гольф на поле во Флориде в прошлом году, признан виновным по всем предъявленным обвинениям. Об этом сообщили ведущие американские СМИ.
На федеральном процессе в Форт-Пирсе, штат Флорида, Раут защищал себя самостоятельно. Ему инкриминировали пять преступлений: покушение на убийство кандидата в президенты, нападение на федерального агента, незаконное хранение оружия и боеприпасов как ранее осужденному, а также владение винтовкой со стертым серийным номером. По версии следствия, он оборудовал «снайперское гнездо» у шестой лунки Trump International Golf Club, но так и не произвел выстрела.
Прокуратура завершила дело после допроса 38 свидетелей. Почти две недели показаний и сотни представленных доказательств завершились выступлением последнего свидетеля, который воссоздал картину того, как Раут якобы следил за Трампом и собирал «физические и электронные доказательства», сообщает телеканал CNN.
В своем заключительном слове Раут утверждал, что не собирался убивать Трампа, так как оружие не было использовано и никто не пострадал, передает телеканал CBS News. Прокуратура же заявила, что он неделями планировал покушение, имел заряженное оружие и даже пытался достать зенитное средство для атаки на самолет Трампа. Суд отклонил большинство свидетелей, которых хотел вызвать Раут, включая Трампа и нескольких активистов, согласно сообщению телеканала.
Присяжные совещались менее трех часов, прежде чем вынести обвинительный вердикт. Приговор будет оглашен 18 декабря судей Эйлин Кэннон. Рауту грозит пожизненное заключение.
После оглашения вердикта Раут попытался проткнуть себе шею ручкой, сообщил телеканал CBS News. Его дочь закричала, а маршалы обезвредили его.
После оглашения вердикта Трамп в соцсети поздравил правоохранителей, включая генпрокурора Пэм Бонди, замгенпрокурора Тодда Бланша и всю команду Минюста.
«Это был злой человек со злыми намерениями, и его поймали. Я также хочу поблагодарить Секретную службу, Департамент правоохранительных органов Флориды и замечательного человека, который заметил его бегущим с места преступления, действовал, отслеживал его и немедленно передал всю информацию о типе автомобиля и номере в офис шерифа, что привело к его аресту и осуждению», – написал он в сети Truth Social.
В ходе предвыборной кампании 2024 г. Трампа дважды пытались убить. 13 июля на митинге в Батлере (Пенсильвания) его пытался застрелить из винтовки 20-летний Томас Мэттью Крукс. Кандидат был ранен в ухо и чудом остался жив. 15 сентября Раут поджидал Трампа в кустах около гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич (Флорида) с винтовкой в руках. Когда оружие заметили агенты секретной службы, Раут скрылся. Покушения положительным образом сказались на популярности экс-президента. 5 ноября он одержал победу над демократом и действующим вице-президентом Камалой Харрис.