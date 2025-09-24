МИД РФ сообщил о дипфейке с Захаровой в онлайн-сообществах Казахстана

В МИДе подчеркнули, что ни одно слово в фейке не соответствует действительности, в чем можно убедиться, ознакомившись с оригиналом интервью Захаровой «Комсомольской правде» от 21 июня 2025 г. По данным внешнеполитического ведомства, за такими вбросами прослеживается почерк украинских спецслужб, в частности, Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).