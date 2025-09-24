МИД РФ сообщил о дипфейке с Захаровой в онлайн-сообществах Казахстана
В онлайн-сообществах Казахстана распространяется дипфейк, созданный на основе кадров интервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом российское внешнеполитическое ведомство предупредило в своем Telegram-канале.
По данным МИДа, на оригинальный видеоряд наложена сгенерированная нейросетью мимика и аудиодорожка, имитирующая голос Захаровой, которая якобы комментирует встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «на полях» 80-й сессии Генассамблеи ООН. В МИД РФ подчеркнули, что речь идет о «грубой и циничной фальшивке», целенаправленно вброшенной в казахстанское цифровое пространство. Цель дипфейка, по мнению российских дипломатов, посеять рознь между двумя странами, спровоцировать резкую эмоциональную реакцию у аудитории.
В МИДе подчеркнули, что ни одно слово в фейке не соответствует действительности, в чем можно убедиться, ознакомившись с оригиналом интервью Захаровой «Комсомольской правде» от 21 июня 2025 г. По данным внешнеполитического ведомства, за такими вбросами прослеживается почерк украинских спецслужб, в частности, Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).
Дипфейк – технология, использующая искусственный интеллект (ИИ) для создания реалистичных, но поддельных видеороликов или изображений. Основной принцип работы заключается в использовании алгоритмов глубокого обучения (deep learning), которые перерабатывают огромные объемы данных и могут синтезировать новые изображения или видео на их основе.