Главная / Политика /

За ночь силы ПВО сбили 70 беспилотников ВСУ над регионами России

Ведомости

В течение ночи с 23:00 до 07:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Воздушные цели были нейтрализованы над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 23 сентября средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, Московским регионом, а также в небе над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областями и Крымом.

