Захарова высмеяла президента Польши, употреблявшего снюс в зале заседаний ООН
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители западных стран во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке «вдыхают воздух свободы». Дипломат таким образом прокомментировала видеоролик, где польский лидер во время заседания принимает, предположительно, снюс.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что пока российская делегация летела в Нью-Йорк, западные участники ассамблеи уже занимались этим. Саркастическое заявление представителя МИДа сопровождала видеозапись с польским политиком.
Снюс – это вид бездымного табачного изделия, предназначенный для рассасывания. Он представляет собой измельченный увлажненный табак, который помещается между десной и верхней губой на продолжительное время. С 2015 г. его запрещено производить и продавать в РФ.