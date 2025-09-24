Газета
Захарова высмеяла президента Польши, употреблявшего снюс в зале заседаний ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представители западных стран во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке «вдыхают воздух свободы». Дипломат таким образом прокомментировала видеоролик, где польский лидер во время заседания принимает, предположительно, снюс.

Захарова отметила в своем Telegram-канале, что пока российская делегация летела в Нью-Йорк, западные участники ассамблеи уже занимались этим. Саркастическое заявление представителя МИДа сопровождала видеозапись с польским политиком.

Снюс – это вид бездымного табачного изделия, предназначенный для рассасывания. Он представляет собой измельченный увлажненный табак, который помещается между десной и верхней губой на продолжительное время. С 2015 г. его запрещено производить и продавать в РФ.

