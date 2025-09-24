Еврокомиссар: «стена дронов» для ЕС может быть создана за год

Евросоюз может значительно улучшить возможности по обнаружению дронов в течение года, но создание полноценной системы для их отслеживания и уничтожения займет больше времени. Такое заявление сделал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Euractiv.