Еврокомиссар: «стена дронов» для ЕС может быть создана за год
Евросоюз может значительно улучшить возможности по обнаружению дронов в течение года, но создание полноценной системы для их отслеживания и уничтожения займет больше времени. Такое заявление сделал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Euractiv.
Кубилюс отметил, что существующие системы плохо обнаруживают низколетящие малые дроны. Первоочередной задачей он назвал быстрое развертывание систем обнаружения, включая акустические сенсоры по примеру Украины.
Для поражения целей комиссар предложил использовать лазеры как экономичное решение. Он подчеркнул, что защитная сеть должна покрывать и морские границы, учитывая недавние инциденты у берегов Норвегии и Дании.
4 апреля издание Gizmodo писало, что Европа рассматривает возможность создания «стены дронов» вдоль границы с Россией. Проект предполагает использование сети датчиков, дронов и систем противодействия дронам для сдерживания и уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
В настоящий момент проект набрал популярность из-за волны обвинений в сторону России в нарушении воздушного пространства европейских стран.