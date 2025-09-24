Песков назвал несостоятельными разговоры о европейской безопасности без учета РФ

Президент США Дональд Трамп в тот же день заявил, что его страна продолжит поставки вооружений членам НАТО, чтобы затем альянс делал с ним «все что захочет». В его речи подразумевалась отправка оружия на Украину. Американский лидер подчеркнул, что Киев якобы может при поддержке Евросоюза вернуть себе территории, которые входили в границы Украины до начала конфликта с РФ.