Песков назвал несостоятельными разговоры о европейской безопасности без учета РФ
Россия является неотъемлемой частью европейской безопасности, поэтому разговоры на этот счет без Москвы не имеют смысла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радио РБК.
«Все разговоры о европейской безопасности без России несостоятельны», – сказал представитель Кремля. Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин несколько раз предлагал решить первопричины конфликта на Украине, чтобы завершить его. По словам Пескова, Москва получила отказ.
23 сентября «РИА Новости» сообщало, что глава МИД Украины Андрей Сибига перед заседанием Совета Безопасности ООН по Украине озвучил антироссийское заявление с обвинениями. Он сказал, что к Киеву присоединились Европейский союз, несколько европейских государств, Канада, Япония и Новая Зеландия. При этом в списке участников не упоминался Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп в тот же день заявил, что его страна продолжит поставки вооружений членам НАТО, чтобы затем альянс делал с ним «все что захочет». В его речи подразумевалась отправка оружия на Украину. Американский лидер подчеркнул, что Киев якобы может при поддержке Евросоюза вернуть себе территории, которые входили в границы Украины до начала конфликта с РФ.