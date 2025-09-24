Песков: Трамп хочет заставить весь мир покупать нефть и газ в США

13 сентября американский лидер заявлял, что готов ввести антироссийские санкции, если все страны НАТО перестанут закупать нефть в РФ. Он также призвал союзников альянса ввести пошлины в 50–100% против КНР, отметив, что такие меры будут сняты после окончания боевых действий на Украине.