Песков: Трамп хочет заставить весь мир покупать нефть и газ в США
Президент США Дональд Трамп хочет добиться, чтобы другие страны покупали американские нефть и газ, он никогда не скрывал своего стремления обеспечить экономические интересы США. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью на радио РБК.
По словам представителя Кремля, Москва успешно перенаправляет потоки своих энергоресурсов на другие рынки. Помимо этого, недавно был подписан газовый контракт с КНР.
23 сентября, выступая на Генассамблее ООН, Трамп обвинил страны Запада в лицемерии за продолжение закупок российских энергоресурсов, несмотря на их заявления о поддержке Киева. По его словам, эти государства, по сути, финансируют конфликт «против самих же себя».
13 сентября американский лидер заявлял, что готов ввести антироссийские санкции, если все страны НАТО перестанут закупать нефть в РФ. Он также призвал союзников альянса ввести пошлины в 50–100% против КНР, отметив, что такие меры будут сняты после окончания боевых действий на Украине.