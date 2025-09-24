Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Трамп хочет заставить весь мир покупать нефть и газ в США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп хочет добиться, чтобы другие страны покупали американские нефть и газ, он никогда не скрывал своего стремления обеспечить экономические интересы США. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью на радио РБК.

По словам представителя Кремля, Москва успешно перенаправляет потоки своих энергоресурсов на другие рынки. Помимо этого, недавно был подписан газовый контракт с КНР.

23 сентября, выступая на Генассамблее ООН, Трамп обвинил страны Запада в лицемерии за продолжение закупок российских энергоресурсов, несмотря на их заявления о поддержке Киева. По его словам, эти государства, по сути, финансируют конфликт «против самих же себя».

13 сентября американский лидер заявлял, что готов ввести антироссийские санкции, если все страны НАТО перестанут закупать нефть в РФ. Он также призвал союзников альянса ввести пошлины в 50–100% против КНР, отметив, что такие меры будут сняты после окончания боевых действий на Украине.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте