Медведев уверен, что Трамп снова изменит позицию по Украине

23 сентября американский лидер сделал несколько громких заявлений, свидетельствующих о смене его позиции по вопросу украинского кризиса. Так, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН Трамп написал в соцсети Truth Social, что Киев может добиться установления своих изначальных границ.