Медведев уверен, что Трамп снова изменит позицию по Украине
Президент США Дональд Трамп снова кардинально сменит свою точку зрения по украинскому кризису, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«В этом суть успешного государственного управления через социальные сети», – сказал он.
По словам Медведева, Трамп обязательно сделает что-то очень важное, что позволит ему претендовать на Нобелевскую премию.
23 сентября американский лидер сделал несколько громких заявлений, свидетельствующих о смене его позиции по вопросу украинского кризиса. Так, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН Трамп написал в соцсети Truth Social, что Киев может добиться установления своих изначальных границ.
Газета The New York Times писала, что Трамп никак не объяснил свой неожиданный разворот. За восемь месяцев своего президентства лидер США неоднократно менял позицию по Украине.