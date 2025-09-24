Газета
Политика

Bloomberg: Гросси хочет стать генсеком ООН при поддержке Трампа

Ведомости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен получить поддержку президента США Дональда Трампа, а также его администрации и союзников, чтобы получить должность генерального секретаря ООН, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на более 10 высокопоставленных чиновников МАГАТЭ и дипломатов.

По словам собеседников издания, Гросси построил свою стратегию на этой поддержке. Агентство подчеркнуло, что в августе глава МАГАТЭ был в Вашингтоне с визитом не только чтобы обсудить ситуацию в Иране. Он также хотел показать американским властям, что намерен стать новым генсеком всемирной организации.

При этом Гросси в разговоре с Bloomberg отверг предположение о том, что он является «кандидатом от США». Он рассказал, что его кандидатура обсуждалась с представителями Евросоюза (ЕС), Индии, Японии, Нигерии и Пакистана, и подчеркнул, что ему нужна «всеобщая поддержка».

Один из источников отметил, что страны БРИКС с наименьшей вероятностью могут поддержать кандидатуру Гросси, если США открыто будут содействовать ему. Сам глава МАГАТЭ все же пытается заручиться поддержкой России и Китая.

Bloomberg напомнил, что 23 сентября Гросси в интервью французскому Agence France-Presse заявил о намерении претендовать на пост генерального секретаря ООН.

