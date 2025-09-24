Bloomberg: Гросси хочет стать генсеком ООН при поддержке Трампа

При этом Гросси в разговоре с Bloomberg отверг предположение о том, что он является «кандидатом от США». Он рассказал, что его кандидатура обсуждалась с представителями Евросоюза (ЕС), Индии, Японии, Нигерии и Пакистана, и подчеркнул, что ему нужна «всеобщая поддержка».