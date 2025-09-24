Совет Федерации денонсировал конвенцию по предупреждению пыток
Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Решение также коснулось двух протоколов к конвенции.
Как объясняется в пояснительной записке, Россия больше не представлена в Европейском комитете с аналогичным конвенции названием. В связи с этим страна не может быть полноценным участником этого механизма мониторинга. К этому привела блокировка Советом Европы назначения нового члена комитета от РФ.
При этом в комитете СФ по международным делам отметили, что Москва продолжает следовать содержанию документов в сфере защиты прав человека. Речь идет, например, о Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г.
Инициативу о денонсации внес на рассмотрение СФ президент России Владимир Путин. Конвенция была создана в ноябре 1987 г. Протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 г. к ней РФ подписала в Страсбурге 28 февраля 1996 г.