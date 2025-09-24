Балицкий рассказал Путину о брошенных в Запорожье пенсионерах

«5000 пенсионеров у нас есть, которые нуждаются в дополнительной помощи. Государство никоим образом не могло это позволить – ни вы, как гарант Конституции, ни я – как руководитель региона», – подчеркнул Балицкий. Он заверил, что сегодня в Запорожской области пенсии выплачиваются всем 207 000 пенсионерам, а средний размер пенсии составляет 21 000 руб.