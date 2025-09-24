Балицкий рассказал Путину о брошенных в Запорожье пенсионерах
Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Запорожской области Евгением Балицким, в ходе которой особое внимание было уделено вопросам социальной поддержки, в том числе помощи пенсионерам, оставшимся без попечения. Об этом сообщает Кремль.
По словам Балицкого, многие пожилые люди были брошены родственниками, выехавшими на Украину, и теперь находятся под опекой государства. Регион приступил к строительству нового дома престарелых, сдача которого запланирована на 2027 г.
«5000 пенсионеров у нас есть, которые нуждаются в дополнительной помощи. Государство никоим образом не могло это позволить – ни вы, как гарант Конституции, ни я – как руководитель региона», – подчеркнул Балицкий. Он заверил, что сегодня в Запорожской области пенсии выплачиваются всем 207 000 пенсионерам, а средний размер пенсии составляет 21 000 руб.
Также открыт центр поддержки участников спецоперации и их семей. Центр обеспечивает юридическую и социальную помощь, выдачу участков земли, и «ни один человек не чувствует себя брошенным».
Основное внимание в разговоре также было уделено развитию транспортной, медицинской, образовательной и социальной инфраструктуры региона. Одним из ключевых вопросов стал ход дорожного строительства, которое Балицкий назвал «беспрецедентным» для Запорожской области.
«Запорожская область сегодня как одна большая стройка», – заявил Балицкий, докладывая Путину о темпах развития региона. По его словам, только за последний период в области построено более тысячи километров дорог, чего ранее «не было вообще никогда». Он подчеркнул, что украинская власть в прошлом игнорировала инфраструктурные потребности региона и сегодня ситуация кардинально изменилась.
Одним из ключевых проектов, по словам Балицкого, станет строительство четырехполосной автотрассы «Таврида» вокруг Азовского моря. Новая дорога обеспечит сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями, значительно улучшив логистику и транспортную связанность региона.
По данным главы региона, в 2024 г. на дорожное строительство выделено 8 млрд руб., что превышает уровень прошлого года (7 млрд руб.).
В ходе беседы Балицкий также доложил о выполнении поручения президента по строительству областной детской больницы. Объект готов на 80%, сдача запланирована на начало 2026 г. Больница рассчитана на 240 коек, дополнительно построен инфекционный корпус на 100 коек.
Однако одной из ключевых проблем остаётся дефицит кадров в медицине: укомплектованность врачами первой категории составляет всего 35%, второй – 51%. Для решения этой проблемы в регион направляются специалисты по программе «Земский доктор», а также планируется привлечение врачей вахтовым методом с других регионов России. Первый дом на 64 квартиры уже передан медикам.
Положительная динамика наблюдается и в системе образования. Количество школьников в регионе ежегодно растет: с 50 000 в 2023 г. до более чем 55 000 в 2025 г. В этом году были сданы две отремонтированные школы и два детских сада.
В 2025 г. Запорожская область уже собрала 1,7 млн т зерна, и, по прогнозам, общий показатель должен превысить 2 млн. Несмотря на это, урожайность оказалась на 4% ниже прошлогодней из-за сильной засухи. Регион сталкивается с дефицитом воды, особенно весной и летом, что делает мелиорацию ключевым направлением.
Балицкий также сообщил о развитии нового проекта в сфере туризма – «Пять морей и озеро Байкал». В рамках инициативы готовится кадастрирование земли, проектируются дороги и энергетическая инфраструктура. Проект курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко.