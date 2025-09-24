Пезешкиан: Иран не стремится обладать ядерным оружием

23 сентября Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также подчеркнул, что Тегеран не рассматривает создание ядерного оружия и не видит в нем необходимости. Он отметил, что отказ от разработки подобных вооружений является сознательным выбором страны. При этом духовный лидер добавил, что Иран продолжит защищать свое право на обогащение урана, несмотря на внешнее давление.