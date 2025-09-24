Газета
Политика

Пезешкиан: Иран не стремится обладать ядерным оружием

Ведомости

Иран не стремится и никогда не будет стремиться к обладанию ядерным оружием. Об этом на заседании Генассамблеи ООН заявил президент страны Масуд Пезешкиан, сообщают «РИА Новости».

23 сентября Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также подчеркнул, что Тегеран не рассматривает создание ядерного оружия и не видит в нем необходимости. Он отметил, что отказ от разработки подобных вооружений является сознательным выбором страны. При этом духовный лидер добавил, что Иран продолжит защищать свое право на обогащение урана, несмотря на внешнее давление.

22 сентября глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент Мохаммад Эслами сообщил, что в ближайшие дни Тегеран и Москва подпишут соглашение о строительстве восьми атомных электростанций. Четыре из них должны возвести в Бушере. По данным иранской стороны, площадка для строительства уже подготовлена и оборудована.

