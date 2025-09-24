Экс-прокурор Молдавии обвинила Санду в давлении и срыве антикоррупционной борьбы

Ключевым элементом разговора стали обвинения в адрес президента Майи Санду. Экс-прокурор описала поведение главы государства как «очень враждебное» и сообщила, что Санду лично потребовала ее отставки, не предоставив должных объяснений. «Она, по сути, просто сказала, что ей нужно, чтобы я покинула пост. А когда я попыталась понять, почему именно, что я сделала, чего я не сделала, в чем проблема, она не смогла толком мне ответить», – заявила Драгалин.