Экс-прокурор Молдавии обвинила Санду в давлении и срыве антикоррупционной борьбы
Российские пранкеры Вован и Лексус, представившись руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом, пообщались с экс-прокурором Молдавии по борьбе с коррупцией Вероникой Драгалин. В беседе американская гражданка сделала ряд заявлений о причинах своего ухода с поста, возложив ответственность на высшее руководство страны.
Драгалин подтвердила, что была вынуждена покинуть должность из-за прямого давления со стороны правительства, которое ее «крайне разочаровало». По ее словам, формальным основанием для отставки стал закон о реорганизации ведомства, однако реальные причины носят политический характер и связаны с предстоящими выборами.
Ключевым элементом разговора стали обвинения в адрес президента Майи Санду. Экс-прокурор описала поведение главы государства как «очень враждебное» и сообщила, что Санду лично потребовала ее отставки, не предоставив должных объяснений. «Она, по сути, просто сказала, что ей нужно, чтобы я покинула пост. А когда я попыталась понять, почему именно, что я сделала, чего я не сделала, в чем проблема, она не смогла толком мне ответить», – заявила Драгалин.
По мнению экс-прокурора, действительной причиной могло стать нежелание властей иметь независимого следователя, ведущего расследования в отношении всех, включая представителей правящей партии PAS. «У нас были определенные громкие, очень конфиденциальные расследования, которые, возможно, ей не очень понравились... По сути, им нужен был прокурор, который был бы немного более лоялен к партии PAS. Но это было не мое», – пояснила она.
Драгалин также отметила, что сотрудники аппарата президента систематически пытались вмешиваться в работу антикоррупционного ведомства, что, по ее словам, является характерной чертой подобной должности.