Писториус допустил введение в ФРГ обязательного призыва в армию

Обязательный воинский призыв в Германии был отменен в 2011 г. После этого страна перешла на профессиональную модель армии. Ее численность в настоящее время достигает около 183 000 военнослужащих. В августе 2025 г. правительство ФРГ одобрило законопроект, согласно которому в стране все выпускники школ должны будут пройти военный осмотр, но лишь часть из них в конечном итоге будет проходить службу.