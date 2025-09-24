Газета
Писториус допустил введение в ФРГ обязательного призыва в армию

Ведомости

В ФРГ могут ввести обязательный призыв в армию только при соблюдении «определенных условий» с согласия бундестага, если добровольная служба не даст нужных результатов, заявил глава минобороны Германии Борис Писториус в ходе дебатов по проекту федерального бюджета на 2026 г. в бундестаге.

«Не одним нажатием кнопки, не в одиночку, а только при определенных условиях. И я заявляю это совершенно четко – только с одобрения бундестага. Без вас, без решения бундестага обязательного призыва не будет», – отметил министр (цитата по ТАСС).

По словам Писториуса, приоритет в Германии сейчас отдают службе на добровольной основе по шведской модели. При этом другую систему могут ввести, если с учетом всех усилий потребности вооруженных сил ФРГ не будут удовлетворены добровольцами. Он также напомнил, что в проект федерального бюджета на 2026 г. заложены расходы на оборону в объеме свыше 82 млрд евро.

Обязательный воинский призыв в Германии был отменен в 2011 г. После этого страна перешла на профессиональную модель армии. Ее численность в настоящее время достигает около 183 000 военнослужащих. В августе 2025 г. правительство ФРГ одобрило законопроект, согласно которому в стране все выпускники школ должны будут пройти военный осмотр, но лишь часть из них в конечном итоге будет проходить службу.

