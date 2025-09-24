В результате стрельбы у офиса ICE в Далласе погибли три человека

Как сообщил на пресс-конференции специальный агент ФБР в Далласе Джо Ротрок, рядом с телом стрелка была обнаружена пуля с надписью «анти-ICE». Он охарактеризовал произошедшее как «целенаправленное насилие». По его словам, нападение, вероятно, было совершено с крыши или возвышенности недалеко от служебного входа в здание.