В результате стрельбы у офиса ICE в Далласе погибли три человека

Три человека погибли в результате стрельбы, произошедшей у отделения иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Далласе, сообщает NBC News со ссылкой на представителя ведомства.

Согласно заявлению полиции, один из погибших – предполагаемый стрелок, скончавшийся от огнестрельного ранения, которое, по предварительным данным, он нанес себе сам. Еще один человек погиб, третья жертва – неустановленная личность. Сотрудники ICE в результате инцидента не пострадали.

Как сообщил на пресс-конференции специальный агент ФБР в Далласе Джо Ротрок, рядом с телом стрелка была обнаружена пуля с надписью «анти-ICE». Он охарактеризовал произошедшее как «целенаправленное насилие». По его словам, нападение, вероятно, было совершено с крыши или возвышенности недалеко от служебного входа в здание.

Мотив нападавшего пока не установлен, личности погибших официально не раскрываются.

