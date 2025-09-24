В результате стрельбы у офиса ICE в Далласе погибли три человека
Три человека погибли в результате стрельбы, произошедшей у отделения иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Далласе, сообщает NBC News со ссылкой на представителя ведомства.
Согласно заявлению полиции, один из погибших – предполагаемый стрелок, скончавшийся от огнестрельного ранения, которое, по предварительным данным, он нанес себе сам. Еще один человек погиб, третья жертва – неустановленная личность. Сотрудники ICE в результате инцидента не пострадали.
Как сообщил на пресс-конференции специальный агент ФБР в Далласе Джо Ротрок, рядом с телом стрелка была обнаружена пуля с надписью «анти-ICE». Он охарактеризовал произошедшее как «целенаправленное насилие». По его словам, нападение, вероятно, было совершено с крыши или возвышенности недалеко от служебного входа в здание.
Мотив нападавшего пока не установлен, личности погибших официально не раскрываются.