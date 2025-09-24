Россия выступает против превращения ИКАО в политический инструмент

11 сентября представитель Белого дома Джон Коул сообщил, что решение о снятии санкций было одобрено всеми профильными ведомствами и принято лично президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что дальнейшее смягчение ограничений остается предметом переговоров, и отметил, что отношения Вашингтона и Минска «хорошие, но не прекрасные».