Россия выступает против превращения ИКАО в политический инструмент
Россия считает недопустимым использование Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в политических целях. Об этом в ходе своего выступления на 42-й сессии Ассамблеи ИКАО заявил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин.
«Российская Федерация решительно выступает против использования ИКАО в качестве площадки политического давления на независимые государства», – сказал Потешкин, его слова приводятся в сообщении ведомства.
Потешкин, возглавляющий российскую делегацию, отметил твердую позицию России против политизации работы организации и применения «двойных стандартов», говорится в релизе.
Кроме того, отметил Минтранс, Потешкин обратил внимание на тревожные тенденции в ИКАО, включая использование организации в интересах отдельных стран для давления, присвоения статусов безопасности без объективной проверки и игнорирование последствий односторонних ограничений для глобальной авиации.
Российская делегация выразила обеспокоенность сокращением лингвистического обслуживания в ИКАО и расширением ее мандата на несвязанные с безопасностью вопросы, согласно сообщению Минтранса.
В выступлении главы делегации было подчеркнуто, что, несмотря на односторонние ограничения, российская авиация развивается, а иностранные авиакомпании сохраняют интерес к сотрудничеству с Россией.
Россия подтвердила выдвижение в Совет ИКАО и заявила о намерении продолжать активно способствовать развитию мировой авиации на принципах равенства, уважения и аполитичности, сообщил Минтранс.
На полях ассамблеи российская делегация проведет около 30 двусторонних встреч по вопросам сотрудничества в авиации. В ее состав вошли представители Минтранса, Росавиации, Ространснадзора, Минпромторга, МИДа, Минэкономразвития, посольства при ИКАО, а также ведущих аэропортов и научных организаций, говорится в пресс-релизе.
22 сентября агентство Reuters сообщило, что Россия обратилась в ИКАО с просьбой смягчить санкции на поставки авиационных запчастей, ссылаясь на вопросы безопасности. Санкции с февраля 2022 г. ограничили доступ российских авиакомпаний к иностранным самолетам и комплектующим.
Отмечается, что Россия выступила с инициативой после того, как на прошлой неделе США отменили санкции в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа», ранее ограниченной за поддержку Москвы со стороны Минска.
11 сентября представитель Белого дома Джон Коул сообщил, что решение о снятии санкций было одобрено всеми профильными ведомствами и принято лично президентом США Дональдом Трампом. Он добавил, что дальнейшее смягчение ограничений остается предметом переговоров, и отметил, что отношения Вашингтона и Минска «хорошие, но не прекрасные».