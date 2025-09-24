Газета
Главная / Политика /

Рубио на встрече с Лавровым призвал к устойчивому решению украинского кризиса

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал Москву предпринять действия для достижения устойчивого мира на Украине. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготт.

«Он [Рубио] подтвердил призыв президента [США Дональда] Трампа прекратить убийства и подчеркнул необходимость того, чтобы Москва предприняла реальные шаги к устойчивому урегулированию», – сказал Пиготт.

Лавров и Рубио провели двустороннюю встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Лавров проведет не менее 10 встреч на полях Генассамблеи ООН уже в первый день работы.

Планируется, что 27 сентября Лавров выступит на общеполитической дискуссии. 19 сентября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что Лавров и Рубио намерены обсудить широкий круг двусторонних и многосторонних вопросов.

