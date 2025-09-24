Лавров и Сийярто обсудили Украину и сотрудничество на встрече в Нью-Йорке

До этого Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о неприемлемости шагов Киева и ряда стран Евросоюза, которые ведут к затягиванию конфликта. По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений и обсудили вопросы нормализации двусторонних отношений, включая восстановление контактов и работу дипмиссий.