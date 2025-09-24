Газета
Главная / Политика /

Лавров и Сийярто обсудили Украину и сотрудничество на встрече в Нью-Йорке

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Обсужден широкий круг практических вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях», – пояснили в МИД РФ.

Отдельное внимание стороны уделили ситуации на Украине, а также другим актуальным международным вопросам. В МИД отметили, что также состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам работы ООН.

До этого Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о неприемлемости шагов Киева и ряда стран Евросоюза, которые ведут к затягиванию конфликта. По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений и обсудили вопросы нормализации двусторонних отношений, включая восстановление контактов и работу дипмиссий.

