Лавров и Сийярто обсудили Украину и сотрудничество на встрече в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Обсужден широкий круг практических вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях», – пояснили в МИД РФ.
Отдельное внимание стороны уделили ситуации на Украине, а также другим актуальным международным вопросам. В МИД отметили, что также состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам работы ООН.
До этого Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о неприемлемости шагов Киева и ряда стран Евросоюза, которые ведут к затягиванию конфликта. По данным российского внешнеполитического ведомства, Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений и обсудили вопросы нормализации двусторонних отношений, включая восстановление контактов и работу дипмиссий.