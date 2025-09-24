Лавров показал журналистам поднятый вверх большой палец после переговоров с Рубио

Переговоры министров прошли на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН и длились почти час. По данным МИДа, стороны обсудили урегулирование украинского кризиса в развитие договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США в Анкоридже. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных решений.