Лавров показал журналистам поднятый вверх большой палец после переговоров с Рубио
Глава МИД России Сергей Лавров, проходя мимо журналистов после встречи с госсекретарем США Марко Рубио, поднял вверх большой палец, передает ТАСС.
Переговоры министров прошли на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН и длились почти час. По данным МИДа, стороны обсудили урегулирование украинского кризиса в развитие договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и США в Анкоридже. Была подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных решений.
Лавров на переговорах подчеркнул неприемлемость действий Киева и ряда стран Евросоюза, которые ведут к затягиванию конфликта. В министерстве отметили, что Россия готова придерживаться линии, выработанной лидерами на Аляске, и координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин кризиса.
Кроме того, Лавров и Рубио провели «сверку часов» по ключевым пунктам двусторонней повестки, включая восстановление общественно-политических контактов и работу дипмиссий. В МИДе подчеркнули, что импульс, заданный президентами России и США, должен способствовать нормализации отношений.