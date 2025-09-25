Газета
Главная / Политика /

Захарова призвала главу ЕК побудить Лондон призвать Киев к переговорам

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместо попыток через Китай «побудить Россию к переговорам» должна обратиться к Лондону с призывом воздействовать на Киев.

В своем Telegram-канале дипломат прокомментировала публикации СМИ о встрече фон дер Ляйен с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По сообщениям, на переговорах она призвала Пекин использовать влияние для вовлечения Москвы в диалог.

Захарова напомнила, что Россия участвовала в переговорах весной 2022 г., но Киев, по ее словам, отказался от диалога после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

«Может, лучше Урсуле поговорить с Лондоном, чтобы там «использовали влияние» и побудили Банковую сесть за стол переговоров и не ерзать?» – написала представитель МИДа.

Москва и Киев в 2025 г. провели три раунда прямых переговоров. По итогам первых двух удалось достичь договоренностей об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу», а также о возвращении тяжелобольных и военнослужащих до 25 лет по принципу «всех на всех». Россия также передала украинской стороне в июне и июле более 7000 тел погибших военнослужащих ВСУ, получив тела российских бойцов.

Третий раунд переговоров состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились обменивать не только военных, но и гражданских лиц. Москва предложила создать три онлайн-группы для обсуждения политических, военных и гуманитарных вопросов.

