Захарова призвала главу ЕК побудить Лондон призвать Киев к переговорам

Москва и Киев в 2025 г. провели три раунда прямых переговоров. По итогам первых двух удалось достичь договоренностей об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу», а также о возвращении тяжелобольных и военнослужащих до 25 лет по принципу «всех на всех». Россия также передала украинской стороне в июне и июле более 7000 тел погибших военнослужащих ВСУ, получив тела российских бойцов.