Лавров выступил за прекращение блокады Кубы со стороны США

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом заявил о необходимости немедленного прекращения торгово-экономической и финансовой блокады Гаваны со стороны США. Об этом сообщили в министерстве по итогам переговоров, состоявшихся на полях Генассамблеи ООН.

В ведомстве подчеркнули, что встреча прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе. Министры провели «сверку часов» по вопросам стратегического партнерства и подтвердили взаимный настрой на развитие политического диалога и углубление торгово-экономического сотрудничества.

Отмечено совпадение позиций Москвы и Гаваны по большинству международных и региональных вопросов. Стороны выразили намерение усиливать взаимодействие в рамках ООН и на других многосторонних площадках, включая БРИКС.

До этого Лавров встречался с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, с которым обсудил ситуацию на Украине и развитие двустороннего сотрудничества. Перед этим глава российского МИДа провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых отметил неприемлемость шагов Киева и ряда стран ЕС, ведущих к затягиванию конфликта. По данным МИДа, Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений и обсудили вопросы нормализации отношений, включая восстановление контактов и работу дипмиссий.

