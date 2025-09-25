Лавров выступил за прекращение блокады Кубы со стороны США

До этого Лавров встречался с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, с которым обсудил ситуацию на Украине и развитие двустороннего сотрудничества. Перед этим глава российского МИДа провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых отметил неприемлемость шагов Киева и ряда стран ЕС, ведущих к затягиванию конфликта. По данным МИДа, Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных решений и обсудили вопросы нормализации отношений, включая восстановление контактов и работу дипмиссий.