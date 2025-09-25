Трамп потребовал от генсека ООН расследовать «саботаж» на Генассамблее
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием расследовать инциденты на Генассамблее, которые он расценил как «саботаж». Об этом он рассказал в своей сети Truth Social.
«Вчера в ООН произошел настоящий позор – не одно, не два, а целых три очень зловещих события! – написал Трамп. – Это не совпадение – это была тройная саботажная акция в ООН. Им должно быть стыдно за себя. Я отправляю копию этого письма генеральному секретарю и требую немедленного расследования».
Президент США напомнил, что когда он вместе с супругой направлялся в главный зал для выступлений, чтобы выступить с обращением, внезапно остановился эскалатор. Американский лидер подчеркнул, что все записи с эскалатора, особенно с кнопки экстренной остановки, необходимо сохранить и что к расследованию уже подключена Секретная служба.
«Удивительно, что Мелания и я не упали вперед на острые края этих стальных ступеней лицом. Мы держались за поручни очень крепко, иначе это было бы катастрофой, – поделился он. – Это был чистой воды саботаж, о чем за день до этого писала The London Times: там отмечалось, что сотрудники ООН "шутили о том, чтобы отключить эскалатор". Те, кто это сделал, должны быть арестованы!»
Затем, продолжил американский лидер, прямо в начале выступления перестал работать телесуфлер, который включился лишь через 15 минут. Речь Трампа в ООН продолжалась без малого час.
Трамп также отметил, что после его выступления ему сообщили: в аудитории звук был полностью отключен, и мировые лидеры, не использовавшие наушники переводчиков, ничего не услышали.
«Первым человеком, которого я увидел в конце выступления, была Мелания, сидевшая прямо в первом ряду. Я спросил: "Как я выступил?" Она ответила: "Я не услышала ни слова", – рассказал он. – Неудивительно, что ООН не смогла выполнить задачи, для которых она была создана».
Трамп в своем обращении на Генассамблее обвинил организацию в расточительстве, напомнив, что его предложение о реновации за $500 млн отклонили, потратив вместо этого до $4 млрд.
Американский лидер также заявил, что ООН не использует свой «огромнейший» потенциал в текущих обстоятельствах. Он подчеркнул, что не ощутил от структуры никакой помощи – ни в дипломатии, ни в техническом обеспечении.