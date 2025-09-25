Трамп потребовал от генсека ООН расследовать «саботаж» на Генассамблее

«Удивительно, что Мелания и я не упали вперед на острые края этих стальных ступеней лицом. Мы держались за поручни очень крепко, иначе это было бы катастрофой, – поделился он. – Это был чистой воды саботаж, о чем за день до этого писала The London Times: там отмечалось, что сотрудники ООН "шутили о том, чтобы отключить эскалатор". Те, кто это сделал, должны быть арестованы!»