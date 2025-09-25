Мэр Биробиджана Семенов сложил полномочия

Семенов был мэром Биробиджана с 2022 г. Ранее, с 2021 г., он был главой Биробиджанского муниципального района, а до этого на протяжении года работал первым заместителем главы Облученского района. В 2020 г. занимал пост советника мэра Биробиджана. До 2020 г. занимался предпринимательской деятельностью, а также был сотрудником УФСБ России по Еврейской автономной области (2007 – 2015 гг.).