Главная / Политика /

Мэр Биробиджана Семенов сложил полномочия

Ведомости

Мэр Биробиджана Максим Семенов уходит со своего поста. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Сегодня мой последний рабочий день на посту мэра Биробиджана. Принял решение сложить полномочия», – написал Семенов, поблагодарив всех за оказанное ему доверие.

Семенов был мэром Биробиджана с 2022 г. Ранее, с 2021 г., он был главой Биробиджанского муниципального района, а до этого на протяжении года работал первым заместителем главы Облученского района. В 2020 г. занимал пост советника мэра Биробиджана. До 2020 г. занимался предпринимательской деятельностью, а также был сотрудником УФСБ России по Еврейской автономной области (2007 – 2015 гг.).

