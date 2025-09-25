Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Sky News: в британском Суиндоне после взрыва на складе началась эвакуация

Ведомости

Полиция британского города Суиндон начала эвакуировать население после мощного взрыва на складе в промышленной зоне, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

Для ликвидации последствий происшествия в городе задействовали не менее 10 машин. Среди них – пожарные и другие специализированные транспортные средства. Граждан, живущих вблизи с промзоной, также призвали закрыть окна в качестве меры безопасности.

По данным телеканала, очевидцы заметили сильную тряску в своих домах в момент взрыва.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте