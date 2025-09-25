Sky News: в британском Суиндоне после взрыва на складе началась эвакуация
Полиция британского города Суиндон начала эвакуировать население после мощного взрыва на складе в промышленной зоне, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.
Для ликвидации последствий происшествия в городе задействовали не менее 10 машин. Среди них – пожарные и другие специализированные транспортные средства. Граждан, живущих вблизи с промзоной, также призвали закрыть окна в качестве меры безопасности.
По данным телеканала, очевидцы заметили сильную тряску в своих домах в момент взрыва.